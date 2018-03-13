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此内容发布于2018年3月14日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月14日 -00:20

（法新社东京14日电） 日本媒体报导，日本正考虑寻求安排首相安倍晋三与北韩领导人金正恩举行高峰会。与此同时，各国正积极扩大外交努力，与平壤当局进行交流。

在此之前，美国总统川普意外宣布与金正恩举行会谈的计画，成为冬奥破冰后，外交关系快速进展的成果之一。

然而，截至目前，平壤和东京都未公开提出会谈相关提案。

共同社昨天深夜引述不具名政府消息人士的话报导，安倍与金正恩可望举行高峰会。消息人士说，这可能成为东京当局处理北韩问题的新方式之一。

时事通信社（Jiji Press）数小时后也做出类似报导，假如南韩和美国相继在日本缺席的情况下与孤立的北韩举行会谈，东京当局担心，日本会在处理北韩问题方面被抛诸在后。

日本外务省发言人告诉法新社，目前无法证实任何有关高峰会的具体计画。

但她说：「我们会研究自己的政策，从什么是最有效的角度去思考」，以解决北韩核子与飞弹计画及平壤绑架日本公民等问题。

媒体报导和专家表示，日本除了担心可能在处理北韩问题方面落后美国和南韩，也担心日本公民遭绑架一事被忽略。

不过，在安倍与金正恩可望举行会谈之际，安倍正深陷裙带主义丑闻愈演愈烈的风暴。安倍涉及将政府国有地贱卖给他的一名支持者，财务大臣麻生太郎则涉嫌掩盖这笔交易。

美国在亚洲的亲密盟友日本地处北韩飞弹行经路线，2017年有两枚飞弹飞越日本领空，激怒日本，使双方紧张情势升温。

上一次与北韩领导人会面的日本首相是小泉纯一郎，他2004年在平壤会晤金正恩的父亲金正日。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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