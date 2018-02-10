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此内容发布于2018年2月10日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月10日 -23:50

（法新纽约10日电） 美剧「欲望城市」（Sex and the City）里饰演莎曼珊（Samantha）的女星金凯特罗日前公布胞弟死讯，谣传与她不和的莎拉洁西卡派克推文吊唁，却遭金凯特罗呛「消费我家悲剧」。

金凯特罗（Kim Cattrall）的胞弟上周被发现陈尸加拿大住处，她发文公布弟弟死讯后，「欲望城市」中饰演女主角凯莉（Carrie）的莎拉洁西卡派克（Sarah Jessica Parker）随后留言表示她的「爱与哀悼」。

今天稍早，金凯特罗在Instagram发文对莎拉洁西卡派克说：「在这个悲惨时刻，我不需要你的爱和支持。」

「我妈今天问我，那个伪善的莎拉洁西卡派克，什么时候才要放过你啊？你不断假好心，只会让人想起你过去和现在有多残忍。」

金凯特罗接着说：「你不是我朋友。所以我写下这些，要告诉你最后一次，请停止消费我家的悲剧，来重塑你『好女孩』的假象。」她还附上「纽约邮报」（New York Post）新闻连结，新闻标题是「毁掉欲望城市的坏女孩内幕」。

金凯特罗和莎拉洁西卡派克戏外不和的传闻已久，过去也有报导指出，「欲望城市」电影版新续集胎死腹中是因为金凯特罗阻挠，但金凯特罗一再出面否认。

反观，电视版1998年起跑时，莎拉洁西卡派克和「欲望城市」4人组中饰演米兰达（Miranda）的辛西亚尼克森（Cynthia Nixon）已经是闺蜜，后来跟饰演夏绿蒂（Charlotte）的克莉丝汀戴维斯（Kristin Davis）也很麻吉。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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