此内容发布于2019年8月25日 下午10:50

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普（Donald Trump）被风灾搞怕了，美国新闻网站Axios今天引述消息人士的话报导，川普因此提出建议，要用核弹阻止飓风登陆美国。

Axios引述与会消息人士的话说，有次在听取飓风简报时，川普说：「我想到了、我想到了，我们何不用核弹炸它？」消息人士转述川普的话说，飓风「在非洲外海成形，横跨大西洋，我们朝飓风眼丢个核弹，破坏它，何不这么做？」

根据匿名消息来源陈述，与会者在会议结束时都在想「我们该拿这个怎么办」。

Axios并未指出这段对话是在什么时候发生的。

据说这不是第一次川普做出类似建议。2017年川普就曾问气象官员，政府是否该用轰炸飓风的方式来阻止飓风登陆美国。

Axios表示，在2017年的这次对话中，川普并未特别指定要用核弹。

Axios提到，白宫方面拒绝发表评论，但有资深政府官员表示川普「不想让灾难性飓风袭击美国，这样的目标并不坏」。

根据Axios所言，川普的点子并非新主意。1950年代艾森豪（Dwight Eisenhower）总统任内，就有政府科学家提出这样的建议。

即便科学家都已同意，这并不会成功，但这样的想法仍持续冒出来。

法新社报导，美国时常受飓风肆虐，2017年的「哈维」（Harvey）飓风是12年来登陆美国威力最强的飓风。

美东自此遭到一连串灾难性风暴袭击，造成数千人丧生及数千亿美元的灾损。

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