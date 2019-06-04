此内容发布于2019年6月4日 上午3:20

（法新社伊斯坦堡4日电） 土耳其总统艾尔段今天表示，尽管美国施加压力，土耳其不会因此取消向俄罗斯购买S-400飞弹防御系统的合约。

土耳其官方安纳杜鲁新闻社（Anadolu news agency）报导，艾尔段表示：「我们已（和俄罗斯）达成协议。我们心意已决，不会反悔。」

安卡拉有意购买俄国的S-400防御系统，成为北大西洋公约组织（NATO）盟国土耳其和美国之间一大纷争来源。美方已威胁将对土耳其祭出制裁。

美国五角大厦高层官员上周表示，若土耳其执意购买俄罗斯飞弹防御系统，将对土耳其联合研制F-35战机的计画和土耳其与北约的合作带来「毁灭性」后果。

美国国防部国际安全事务代理助理部长惠尔巴格（Kathryn Wheelbarger）也表示，安卡拉计画购买S-400 系统，将损害土耳其和西方盟国合作的能力，并将迫使华府对土耳其处以制裁。

惠尔巴格还说，即使美国政府不想因此惩罚土耳其，也会被美国国会逼迫出手，因为国会不同情安卡拉。

土耳其一再抵挡外界与日俱增压力，并声称这笔采购案「木已成舟」。

土耳其总统府表示，艾尔段5月29日曾和美国总统川普通电话，讨论安卡拉先前提议针对飞弹防御系统组成「联合工作小组」的构想。

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