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此内容发布于2018年7月5日 上午4:50 最后更新 - 2018年7月5日 -04:50

（法新社叙利亚德拉5日电） 法新社与当地战争监督团体报导，谈判破局后，叙利亚政府与其盟友俄罗斯今天猛攻叙南德拉省（Daraa）被反抗军控制的区域，这也是两周攻势以来最猛烈的一次空袭。

根据监督团体叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights），在昨天针对反抗军投降的谈判破局后，叙利亚与俄罗斯的飞机便投下了「数以百计」的飞弹与桶装炸弹。

了望台组织说，在如此凶猛的炮火攻击下，叙利亚政府军得以夺取一处位于约旦边界的安全检查站，这也是3年多来的首次。

一名位在德拉省南方边界的法新社记者表示，此次攻击是自6月19日，俄罗斯撑腰的攻击行动展开后最激烈的一次。

了望台组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）说，此次轰炸是为了让反抗军让步，因为他们日前拒绝接受俄方的停火条件。6月30日，俄罗斯曾与反抗军谈判，双方未能达成协议。

部分反抗团体同意协商投降事宜，不过在昨晚的对话中，俄罗斯代表团要求反抗军交出重武器遭拒绝，谈判再次破局。

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