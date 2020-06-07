此内容发布于2020年6月7日 上午5:20

（法新社北京7日电） 中国短片App业者抢攻海外市场。中国第二大影音App开发商「快手」旗下短片平台Zynn付钱给用户来激励持续使用App，推出不久立刻风靡国外，使功能类似的「抖音」遭遇偌大挑战。

快手上月推出短片平台Zynn。在短短一个月内，Zynn便成为美国苹果公司（Apple）应用程式商店（App Store）里最受欢迎的免费App。

快手推出Zynn，试图打败北京字节跳动科技有限公司（ByteDance）旗下轰动全球的短片平台「抖音」（Tik Tok）。

Zynn的使用者介面与抖音类似。人们可透过这个平台，来观看其他用户跟着音乐跳舞或表演的短片。但与抖音不同的是，Zynn不只有娱乐功能。

美国和加拿大用户只要邀请朋友下载Zynn，就能获得现金回馈。每邀请一次，最多能获得20美元（约新台币600元），回馈现金多寡取决于朋友在App上的活跃程度。

此外，用户只需看影片，就能获得点数，还能将点数换成现金。不过，目前尚不能在中国下载Zynn。

Zynn的运作模式与中国多数新创公司类似，他们通常会砸下数百万人民币，给用户礼物和现金，目的是为了与同业抢攻市占。

快手冒着风险，将上述营运模式套用在北美市场。北美洲各国几乎没有任何App能靠付钱给民众，成功鼓励他们使用App来维持长期营运。

中国科技顾问、英文科技评论Podcast节目Tech Buzz China主持人马睿告诉法新社，Zynn的营运模式能否成功，取决于这款App主要吸引力是可以赚钱，还是赚钱「只是使用Zynn的次要『附带利益』」。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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