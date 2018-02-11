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此内容发布于2018年2月11日 上午10:09 最后更新 - 2018年2月11日 -10:09

（法新社首尔11日电） 南韩总统文在寅今晚与北韩领导人金正恩的妹妹金与正相邻而坐，一起欣赏北韩艺术团的演出，这是金与正所率北韩代表团这次历史性访问的最后一场大戏，她随即率团返回北韩。

由于南韩主办平昌冬季奥运，促成南北韩的大和解，北韩同意参加冬奥，金与正并率领高层代表团访问南韩。平昌冬奥9日举行开幕典礼时，她和文在寅同坐贵宾席，昨天还在南北韩共同组成的女子冰球队出赛时一起观战和加油。

金正恩昨天并透过金与正与特使金永南转达，邀请文在寅赴北韩举行高峰会。文在寅没有立即接受邀请，只表示希望能创造「适当条件」让他能够成行。

金与正是韩战以来北韩金氐王朝成员访问南韩的第一人，她此行已缔造历史。今晚欣赏北韩艺术团表演时，可见她坐在文在寅与形式上率领北韩代表团的名义元首金永南之间，为艺术团的演出鼓掌。

她稍早与南韩官员共进晚餐时表示，尽管南北韩分隔数十年，她发现两韩仍有共同之处。

根据文在寅办公室发布的声明，金与正说，飞抵南韩前，她原本预期「很多事会大不相同和不太熟悉」，但她接着表示：「结果发现许多事情仍然相似和有共同之处。希望我们能够早日统一。」

不过，鸽派的文在寅推动两韩和解，引发南韩保守派人士的愤怒，他们在场外抗议，指控文在寅同情北韩，将危及与美国的安保联盟。

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