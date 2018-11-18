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此内容发布于2018年11月19日 上午12:50 最后更新 - 2018年11月19日 -00:50

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯今天表示，即将与日本就南千岛群岛（日称北方领土）四岛主权归属争议举行会谈，结果未必是莫斯科当局必须放弃它们。日俄两国都声称拥有这4个岛屿的主权。

塔斯社（TASS）报导，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）对俄罗斯电视台说：「你说这意味自动归还某些领土？绝不可能。」

日俄间的四岛争议可追溯至第二次世界大战末期，俄罗斯发动千岛群岛登陆行动，占领千岛群岛，战后声称拥有千岛群岛主权。目前主权归属还有争议的是齿舞岛、色丹岛、国后岛、择捉岛，目前都由俄罗斯实质掌控。

东京当局宣称部分有争议的岛屿并非千岛群岛的一部分，应归还日本。

日本和俄罗斯因四岛领土争议，二战结束以来一直未能签署正式结束战争状态的和平条约。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）9月提议，两国今年在「未设任何前提」下签署和平协议，不过东京当局说，在此之前，两国应先解决领土争议。

蒲亭和日相安倍晋三在新加坡举行会谈，同意加快脚步，解决四岛领土争议。

日本外务省发言人上周表示，安倍将于明年初前往俄罗斯参与会谈。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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