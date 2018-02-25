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此内容发布于2018年2月25日 上午5:20 最后更新 - 2018年2月25日 -05:20

（法新社吉隆坡25日电） 一名印尼移工被招聘人员非法送到马来西亚，被迫和狗儿睡在屋外，之后因伤势严重不幸身亡，引发众怒。

批评人士说，这起最新印尼移工虐死案，凸显出尽管马来西亚政府多次作出承诺，却依然未能保护国内移工。

印尼籍帮佣萨乌（Adelina Sau）本月稍早从马来西亚槟城雇主住处获救，送医急救后隔天身亡，全身布满伤口。

萨乌60岁的雇主本周被控谋杀，印尼则有两人涉嫌利用假文件将萨乌送到海外，遭警方以人口贩卖指控逮捕。

目前约有250万名印尼人在更为富裕的马来西亚工作，其中许多是非法移工，他们效力的部门从农业到建筑业都有，其中包括约40万名女性帮佣。

虐待指控频传，过劳、虐打、性虐待都相当常见，这项问题经常成为印尼、马来西亚之间一触即发的敏感争议点。

萨乌之死在印尼引发众怒，外交部长勒特诺（Retno Marsudi）说，这桩案件令人无法接受。据传，雅加达当局考虑再次下令禁止帮佣前往马来西亚。

印尼2009年在传出多起骇人案件后，曾下令禁止女性帮佣到马来西亚工作，但双方政府经过冗长协商后达成协议，同意给予印尼移工更佳的工作环境，因此禁令在两年之后解除。

不过，虐待和剥削案件仍时有所闻，维权人士感叹表示，政府说要加强保护女性帮佣的承诺，似乎没有带来多大的影响。

处理移工案件的马来西亚人权团体Tenaganita执行长达斯（Glorene Das）说，萨乌之死是「普遍深植于社会的不安问题徵兆」。

她说：「大众彻底漠视移工尊严和权利，尤其是外籍帮佣。」（译者：周莉芳/核稿：陈政一）

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