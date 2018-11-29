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此内容发布于2018年11月29日 上午3:50 最后更新 - 2018年11月29日 -03:50

（法新社华盛顿28日电） 美国联邦参议院今天不顾总统川普的反对，执意推动一项提案，将终结美国军方支援沙乌地阿拉伯领军干预叶门内战的行动。

联邦参议员是以63票对37票通过这项提案。数小时前，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）与国防部长马提斯（Jim Mattis）才恳求参议员，不要缩限美国对沙乌地军方的援助，声称收回支持将导致叶门内战恶化。

参议员前阵子曾提出类似提案未能过关，这次表决结果大不相同，代表参议院如今取得跨党派共识，希望川普政府对沙乌地采取强硬立场。

国会议员不满川普对沙乌地异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭到杀害的反应，以及叶门战争导致人道危机加剧。

民主党籍联邦参议员墨菲（Chris Murphy）说：「沙乌地做得太过火了。他们今年在叶门战争中杀害的平民比前几年还多。」

他说：「他们绑架与谋杀哈绍吉，显然犯下重大策略错误。因此，过去几个月有了许多变化，导致我们走到这一步。」

共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）说，他改变心意支持这项议案，因为关于沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）对杀害哈绍吉计画是否知情，中央情报局（CIA）局长哈斯佩尔（Gina Haspel）没有到国会作证，无法对她问个究竟。

葛兰姆告诉记者：「对我而言，问题在于CIA是否很有信心地支持王储共谋杀害哈绍吉的结论？」

马提斯与蓬佩奥说，在仔细审阅情报后，他们发现没有直接证据显示哈绍吉命案与王储有关。

马提斯告诉五角大厦记者：「没有确凿证据。」他强调，他仍相信犯案者必须受到惩处。他说：「我们的立场还是没有改变，期望对所有涉及这起谋杀案的人究责。」

联合国估计，沙乌地为首的联军2015年发动军事行动，支持处境艰难的叶门总统哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi）政府至今，已造成多达1万人丧命，其中多数是平民。

美国对联军提供的军事支援包括情报分享、训练飞行员避免空袭造成平民伤亡。

五角大厦也替联军战机空中加油，但本月表示已经停止这么做。

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