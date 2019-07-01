此内容发布于2019年7月2日 上午1:05

（法新社巴黎1日电） 示威群众今天齐聚法国巴黎罗浮宫外，抗议博物馆与萨克勒家族（Sackler）关系密切。萨克勒家族所有的制药公司被控推出具高度成瘾性的鸦片类药物，导致数万人丧命。

约有30名运动人士在罗浮宫着名的玻璃金字塔前挥舞红布条，上头写着「无耻的萨克勒」和「抵制萨克勒」，其他示威者则在博物馆的喷水池旁表演装死，以示抗议。

美国反处方药物成瘾团体PAIN和法国慈善机构AIDES呼吁博物馆更换「萨克勒东方古物展厅」（Sackler Wing of Oriental Antiquities）名称。罗浮宫以萨克勒为展厅命名是因为萨克勒家族在20多年前捐出360万美元（约新台币1.1亿元）给博物馆，作为修缮空间的经费。

许多博物馆都因与萨克勒家族和旗下企业普度制药（Purdue Pharma）关系密切而饱受批评，罗浮宫是最新一例。在美国的鸦片类药物危机风暴中，普度制药生产的止痛药「奥施康定」（OxyContin）就面临1000多起诉讼。

近几个月以来，纽约的古根汉美术馆（Guggenheim Museum）和大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum）以及伦敦的泰特美术馆（Tate）和国家肖像馆（National Portrait Gallery）都宣布将停止接受萨克勒家族的捐赠。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）表示，2017年，美国有4万7000人死于服用过量的鸦片类药物，包括处方用药、海洛因和芬太尼（fentanyl），另外还有170万人饱受奥施康定等止痛药成瘾所苦。（实习编译：林郁庭/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram