此内容发布于2019年3月15日 下午11:50

（法新社华盛顿15日电） 俄罗斯亲蒲亭的寡头权贵德里帕斯卡（Oleg Deripaska）今天对美国财政部提起诉讼，指控美国财政部非法将他列为制裁对象，并让他成为美国调查俄罗斯干预大选的受害者。

这起诉讼将美国财政部、财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）和财政部制裁单位负责人嘉凯（Andrea Gacki）列为被告，声称在美国财政部2018年4月6日对他与另6名俄国亲政府的大亨祭出制裁后，他的资产净值减少75亿美元（约新台币2314亿元）。

他的俄罗斯铝业联合公司（Rusal）股价下跌，为了维持俄铝、EN+集团等公司营运，德里帕斯卡被迫将自己的股权让渡他人。

德里帕斯卡被视为与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）关系密切，且之前涉嫌与美国总统川普的前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）有生意往来，2018年与其他人一同遭到制裁。曼纳福特因为犯下金融与其他罪行，遭判7年半徒刑。

俄罗斯遭控干预西方民主国家的政治，为了惩罚蒲亭的核心集团，美国财政部祭出这些制裁，能有效将受制裁者排除于全球金融系统之外。

不过，德里帕斯卡说，他是「这个国家（美国）政治内斗与进行中的俄国干预2016年总统大选调查下的最新受害者」。

他在法庭文件中说，这些制裁是非法实施，依据的只是「虚假谣言、影射说法与企业对手数十年来做出的诽谤攻击」。

文件提到：「这些非法行为产生的影响，完全毁掉德里帕斯卡的财产、名声与生计。」

他要求联邦法院命令财政部移除对他的制裁；这起诉讼也反驳美国指称他与蒲亭关系密切。

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