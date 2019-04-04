此内容发布于2019年4月4日 下午11:50

（法新社纽约4日电） 亚马逊公司执行长贝佐斯与妻子玛肯西今天宣布完成离婚手续。根据富比世杂志（Forbes）报导，离婚后的玛肯西将是世界第3富婆，握有亚马逊4%在外流通股，价值356亿美元。

玛肯西（MacKenzie Bezos）身价仅次于法国莱雅（L'Oreal）集团女继承人贝登古-麦尔斯（Francoise Bettencourt-Meyers）与沃尔玛公司（Walmart）的艾莉丝・华尔顿（Alice Walton）。

小说家玛肯西放弃75%两人共同持有的亚马逊股份，以及所有投票权。她表示，她也会将持有的「华盛顿邮报」以及太空探索公司「蓝源」（Blue Origin）所有股份交给前夫贝佐斯（Jeff Bezos）。

现年48岁的玛肯西与55岁的贝佐斯育有4名子女，两人于1993年结婚。贝佐斯1994年在西雅图自家车库创办了亚马逊（Amazon.com Inc），这家公司现已发展为网路销售巨擘，主导了网购市场。

依美国证券管理委员会（SEC）登记资料指出，玛肯西将握有亚马逊的4%在外流通股。亚马逊市值约8900亿美元。以目前股价计算，4%持股价值约356亿美元（约新台币1兆967亿元）。

贝佐斯则拥有亚马逊12%持股，为公司最大股东，仍保有全世界首富宝座，估计身价1100亿美元。

贝佐斯与玛肯西今年1月共同发布声明说，他们长期探索彼此关系和尝试分居后，两人已决定离婚，结束25年的婚姻。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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