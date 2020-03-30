此内容发布于2020年3月30日 上午2:05

（法新社华盛顿29日电） 美国报首起武汉肺炎死亡病例后，数字1个月内增到千例，今天再翻倍到约2200例，专家更预测疫情恐将夺走20万性命，国会议员因此痛批总统川普最初太过大意，造成无谓的牺牲。

随着压力、不确定性和疲惫感在全美各地持续升高，联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）将责任归咎于总统川普，认为川普在美国疫情初期选择冷处理，导致宝贵性命无谓殒落。

裴洛西在美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）上表示，川普最初拒绝承认疫情严重性招致「致命」后果，她还说：「别在人民丧命的时候胡搞瞎搞，总统先生。」

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）稍早粗估，疫情会导致约10万到20万人丧命，「数百万起病例」。

但身为川普政府武汉肺炎工作小组主要成员、对许多美国民众来说象徵当局安慰人心声音的佛奇接着补充说，疫情「是个移动标靶，很容易出错，误导民众」。

美国2月29日通报境内第一起武汉肺炎死亡病例，不到1个月数字增至1000例，本周才过两天数字又翻倍来到2200例左右。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国总病例达12万4763例，高居全球首位。

相较之下，美国2018年到2019年的流感疫情造成3万4000人死亡。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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