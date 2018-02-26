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此内容发布于2018年2月26日 上午3:35 最后更新 - 2018年2月26日 -03:35

（法新社洛杉矶26日电） 世界反禁药组织指出，它「承认」国际奥会（IOC）的最新决议，但俄国仍未完全遵循世界反禁药规范。IOC昨天决议，若平昌冬奥未再验出新禁药案例，将解除对俄罗斯奥会的停权处分。

世界反禁药组织（WADA）昨天晚上发表声明说：「必须澄清，在证实俄国计画性地操控禁药管制流程后，由于俄罗斯反禁药组织（Rusada）仍未达到它『遵循规范计画』（Roadmap to Compliance）的标准，Rusada目前仍未完全遵循世界反禁药规范（World Anti-Doping Code）。」

WADA说，它正持续与Rusada合作，「协助他们重新建立一套具公信力和可持续性的反禁药方案」。

IOC昨天一致表决通过，维持因为俄罗斯选手大规模服用禁药所发布的禁令，意味俄国选手昨天在平昌冬奥闭幕式上，无法举国旗入场。

但IOC表示，若平昌冬奥药检未再发现新的禁药案例，在「几天或几周」内，将解除对俄罗斯奥会的停权处分。

目前有两名俄国籍选手在平昌冬奥药检验出阳性反应。（译者：陈妍君/核稿：陈政一）

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