此内容发布于2020年3月22日 上午6:50

（法新社纽约联合国总部22日电） 在世界强权专注抗疫之际，叙利亚、利比亚、叶门、阿富汗与非洲沙赫尔（Sahel）地区的冲突还在持续。专家与联合国外交官表示，现在全球各地武装冲突有加剧的风险。

法国巴黎政治大学（Sciences Po）国际关系专家巴棣（Bertrand Badie）表示，对游击战士和极端主义组织来说，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情「显然是上天的馈赠」。

巴棣告诉法新社，当强者失去力量，可能出现弱者反扑强者的情形。

近几天约有30名马利军人在马利北部遇袭身亡，圣战分子被认为是元凶，但联合国安全理事会（Security Council）未作出任何严厉回应。

另外，利比亚和叙利亚的伊德利布省（Idlib），在武汉肺炎夺走全球镁光灯前，受到外交界密切关注。现在这些地方的战斗还在持续。

针对叙利亚冲突，联合国主管政治事务副秘书长狄卡洛（Rosemary DiCarlo）上推特，呼吁交战各方自制。她写道：「COVID-19可能在伊德利布省和叙利亚其他地方造成毁灭性冲击。…如果有人还亟需让当地停止战斗的理由，这个就是了。」

联合国叶门特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）也作出类似呼吁：「在全球努力对抗疫情大流行的时候，各方应把焦点从彼此征战，改成确保民众不会面临更严峻的风险。」

武汉肺炎迄今尚未在上述国家，引发跟中国、韩国或欧洲相同规模的疫情。然而一旦病毒进入冲突频仍的穷国，有可能造成毁灭性后果。若无海外援助齐心因应，联合国忧心可能会有「数百万人」死亡。

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