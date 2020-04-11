此内容发布于2020年4月12日 上午1:20

（法新社新德里12日电） 世界银行（World Bank）今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响所及，印度等南亚国家今年可能创下40年来最惨的成长纪录。

世界银行调降南亚8国今年经济成长将从6个月前疫情爆发前预估的6.3%，大幅下修至1.8%-2.8%。至少有半数国家陷入「深度衰退」。

世银预估，印度从4月开始的年度经济成长预估1.5%-2.8%，自之前预估的4.8%-5%下修。印度是南亚8国中经济规模最大的国家。

印度、孟加拉、巴基斯坦、阿富汗等南亚8国，合计人口达18亿，境内拥有多个全球人口最密集的城市，目前2019冠状病毒疾病病例虽不多，但专家忧心有可能成为下个疫情重灾区。

南亚地区大规模的封城行动导致常态经济活动急冻，西方国家取消工厂订单，庞大的贫穷劳工突然失业，经济惨状浮现。

世银在报告中表示：「南亚发现自己身处一个不利处境的完美风暴中。观光业枯竭，供应链中断，纺织业需求崩盘，消费者和投资人信心恶化。」

其中受创最重的是国家是马尔地夫，在观光业崩盘下，国内生产毛额（GDP）恐萎缩达13%。阿富汗经济恐萎缩达5.9%，巴基斯坦经济则将萎缩达2.2%。

世银报告也警告，疫情将造成南亚的不平等情况恶化，缺乏医疗管道和社会安全保障的非正式劳工受到的冲击最大。

世银表示，政府必须「加速行动以遏止卫生紧急状态，保护国民，特别是穷人等弱势团体，以及现在就为日后的快速经济复苏做准备」。

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