此内容发布于2019年8月21日 上午8:20

（法新社华盛顿20日电） 世界银行（World Bank）今天发布的报告指出，水质受到严重污染会减缓部分国家的经济成长高达1/3，呼吁各国采取行动因应人为和环境因素造成的伤害。

此报告是依据世界银行所称有史以来最大资料库，利用监测站、卫星数据和机器学习模型搜集全球水质的资料。

世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）呼吁：「干净水质是经济成长的关键因素。水质恶化不仅会拖累经济成长、使人类健康状况变差，还会让许多国家贫困情况加剧。」

这份报告指出当生化需氧量（Biochemical Oxygen Demand）超过每公升8毫克的界线，下游地区的国内生产毛额（GDP）会下降约0.83个百分点，也就是报告中使用的平均成长率2.33%的1/3。生化需氧量是衡量水中有机污染程度和整体水质的代表性指标，

根据报告，因为健康、农业和生态系统受到影响，导致经济成长放缓，「凸显出经济生产的利益和环境品质之间通常会达到平衡，以及外部因素…可能会循环」。

水质差的主要因素是氮，氮在农业中作为肥料使用，但是最终会流入河中或大海，造成海水缺氧，形成海洋死区。

报告指出，若孩童早期曝露在硝酸盐下，将会影响他们的成长和大脑发育，伤害健康和降低学习潜力。（实习编译：林鼎扬/核稿：陈昱婷）

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