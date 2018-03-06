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此内容发布于2018年3月6日 下午10:35 最后更新 - 2018年3月6日 -22:35

（法新社莫斯科6日电） 世界杯足球赛倒数100天，国际足球总会（FIFA）汇集传奇球星耍球、炫技短片，主办国俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）也客串一角，穿着西装在克里姆林宫的迎宾大厅踢足球。

FIFA今天在推特发布影片，一开头的字幕打上「地球上最盛大赛事，有些人就是等不及了」。世界各地的传奇球星在影片里原地踢球、顶球，为6月14日即将在俄罗斯开幕的世足赛暖身。

背景音乐是俄罗斯作曲家林姆斯基-高沙可夫（Rimsky-Korsakov）的「大黄蜂飞行」（Flight of the Bumblebee）。蒲亭与FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）压轴登场，两人对踢不只用脚，还小秀顶上功夫。

世足赛6月14日到7月15日在俄罗斯登场，开幕战将由地主俄罗斯迎战沙乌地阿拉伯。蒲亭身为运动爱好者，在俄国与西方国家紧张关系下，希望藉着主办这场盛事向世界宣传俄罗斯。

阿根廷传奇马拉度纳（Diego Maradona）、前英格兰中场鲁尼（Wayne Rooney）等人在影片中接续登场；巴西名将罗纳度（Ronaldo）在沙滩上踢球，瑞典布洛林（Thomas Brolin）则是在雪地里露一手。（译者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）

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