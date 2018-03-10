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此内容发布于2018年3月10日 上午5:50 最后更新 - 2018年3月10日 -05:50

（法新社巴黎10日电） 世界杯足球赛6月14日将在俄罗斯登场。世足盛会向来是东道国提升国际形象的大好契机，但俄国近来与西方国家关系紧张，使今年情势格外微妙。

法新社整理出5大影响俄国与西方关系的关键事件如下：

●前俄英双面谍离奇中毒

前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿4日时在英格兰西南部索尔兹伯里（Salisbury）遭人攻击，目前性命垂危。

俄国否认涉案，但这起未遂谋杀已在英国引发怒火。另一名前俄国间谍李维宁科（Alexander Litvinenko）2006年在伦敦喝下掺入放射性物质的茶，惨遭毒杀，英方认为莫斯科为幕后黑手。

若经调查俄国确实该负起责任，英国还在考量如何应对；英国外交大臣强生（Boris Johnson）6日提议，以抵制世界杯回应。

●叙利亚冲突

叙利亚残酷的内战在2011年爆发以来，俄国支持叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的立场，就使克里姆林宫与支持反对派的西方势力意见相左。

然而俄国在叙利亚冲突中的影响力日益壮大，还暗中削弱联合国支持的日内瓦和平谈判，在哈萨克首都阿斯塔纳（Astana）举行互相较劲的和谈，也使西方日益焦虑。

●利用网路干预他国内政

自美国指控俄罗斯干涉2016年美国总统大选后，一连串西方国家也出言警告俄国企图干预他们内政。

许多报导指出，俄国利用「酸民农场」在网上散布不实新闻以影响选情。从美国到法国、英国甚至加泰隆尼亚各地，掀起一股忧虑情绪。

●侵吞克里米亚

克里姆林宫支持的乌克兰总统遭亲欧派人民起义罢黜后，俄国就在2014年并吞乌克兰境内的克里米亚半岛。

而后，乌克兰政府军与俄国支持的叛军在乌克兰东部爆发战争，造成逾一万人丧生。

英国沙福大学（Salford University）研究体育与地缘政治的教授查德威克（Simon Chadwick）指出，俄国入侵克里米亚前，素溪（Sochi）冬奥才刚结束，而素溪冬奥在俄国国内「几近成为俄罗斯再次崛起成为强大全球力量的象徵」。

●禁药风波

在俄罗斯运动员禁药争议延烧数月后，世界杯即将到来。

俄国遭控在2014年素溪冬奥时，由国家协助支持禁药计画，因而被逐出奥运比赛。

但有168名俄籍选手获准举中立旗帜参加刚结束的平昌冬奥，国际奥林匹克委员会（IOC）上月也将禁赛令解除。

查德威克表示，禁药丑闻规模之大，竟出奇盖过外界对俄国筹办世足赛的批评声浪。（译者：陈乃瑜/核稿：徐崇哲）

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