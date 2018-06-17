下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月17日 下午7:50 最后更新 - 2018年6月17日 -19:50

（法新社墨西哥市17日电） 墨西哥今天在世界杯首战以1比0爆冷击败卫冕军德国，就在墨国前锋洛萨诺（Hirving Lozano）踢进致胜球的瞬间，墨西哥首都墨西哥市竟然出现小型人为地震。

墨西哥22岁前锋洛萨诺在莫斯科鲁兹尼基体育场（Luzhniki Stadium）比赛第35分钟射门破网时，经常发生地震的墨西哥市真的出现地震，且是因为球迷兴奋激动跳跃所造成。

地震学家指出，他们侦测到一起「人为」地震，可能是墨西哥队进球时，首都的球迷「到处跳跃」所致。

一名45岁球迷说：「今天这是喜悦之震！想想看，我们击败了卫冕军。」

球迷涌进墨西哥市中心的左卡洛广场（Zocalo Square）大肆庆祝。

群众高喊：「发生了什么事，嘿！发生了什么事，嘿！今天要击败我们的德国队呢？」

墨西哥总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）在推特（Twitter）贴文说：「证实：墨西哥与世界最强国家比赛且赢得胜利，恭喜@miseleccionmx！很棒的比赛！」

瓜达拉哈拉（Guadalajara）、托鲁卡（Toluca）、蒂华纳（Tijuana）及华雷斯城（Ciudad Juarez）等其他主要城市都有庆祝集会。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line