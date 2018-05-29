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此内容发布于2018年5月29日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月29日 -08:20

（法新社巴黎28日电） 2018世界杯足球赛倒数2周开踢，俄罗斯将努力避免成为第2个在世足赛首轮就被淘汰的主办国。俄国签运不错，分在实力相对较弱的A组，可能有机会晋级第二轮。

俄国队总教练切尔切索夫（Stanislav Cherchesov ）将率领球队，在6月14日的莫斯科开幕战对上沙乌地阿拉伯。他们经历2016年欧洲国家杯惨败后，必须大幅改进才能击败同组的乌拉圭或埃及。

曾2度拿下世界杯冠军的乌拉圭队晋级呼声最高，他们有前锋苏亚雷斯（Luis Suarez）和射脚卡巴尼（Edinson Cavani）的恐怖组合。

但他们并不是2010年闯进4强的那支乌拉圭劲旅，可能过度依赖巴黎圣杰曼队（Paris Saint-Germain）球星卡巴尼与球技出色的苏亚雷斯。

这是苏联解体以来俄国参加的第4次世足赛，但他们从来没闯进16强。

主办国球队表现经常比各界预期的还要好，但南非队在2010年世界杯成为史上表现最差地主队，第一轮就被淘汰。

埃及晋级希望大都要看主将萨拉（Salah）的身体状况和表现如何。他本季为效力的英超劲旅利物浦队（Liverpool）攻进32球，但是在上周末的欧洲冠军联赛决赛肩膀受伤，得要与时间竞赛才能及时复原。

若是萨拉真的康复，埃及可能成为A组黑马，首度晋级淘汰赛。

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