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此内容发布于2018年6月17日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月17日 -00:50

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯登场的世界杯足球赛进入第3天，莫斯科发生计程车在红场附近冲撞人群，造成球迷在内8人受伤，据传小黄司机疑似因世足赶场载客太累，开车睡着误踩油门才闯祸。

社群网站流传的监视器画面显示，在单行道的计程车试图超越前方静止不动的车阵而右转，接着加速冲上拥挤的人行道上，前进数公尺后撞上号志才停止。2名路人立即趋前试图打开车门和驾驶理论，后来驾驶从车内冒出，拔腿狂奔，最后画面是路人跑向旁边街道紧追驾驶。

莫斯科交通局说，肇事的是28岁的吉尔吉斯籍驾驶。当局在推特上公布司机驾照。驾照上姓名为乌鲁（Chingiz Anarbek Uulu)，出生日期为1990年4月22日。肇事驾驶已遭警方拘留问讯。

莫斯科警局发表声明说：「根据初步资讯，7人需要医疗协助。初步肇事原因是驾驶失去对于车辆的控制。」

根据发布在俄罗斯Telegram上的警局目击者证词显示，被上铐的小黄驾驶坐在板凳上，神情恍惚。他告诉警方，他载世足旅客，已经连续工作超过2天，是不小心误踩油门。

这起事件发生在距离莫斯科红场约200公尺处，当地现在挤满了外国球迷，忙着拍摄克里姆林宫照片留影。

伊塔━塔斯社（ITAR-TASS）和其他俄罗斯媒体稍后引述莫斯科医疗部门表示，8人受伤。

警方封锁街道1小时后，重新开放车辆通过。

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