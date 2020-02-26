此内容发布于2020年2月26日 上午10:50

（法新社法兰克福26日电） 德国联邦宪法法院今天判决，2015年颁布的禁止业务协助自杀法律违宪，理由是这条法律剥夺末期病患「自行决定死亡的权利」。

德国宪法法院法官福斯库勒（Andreas Vosskuhle）表示，违宪法律剥夺的权利，包括「结束个人生命的自由，和寻求相关协助的自由」。

这对于提出违宪案的德国末期病患、医师与协助自杀机构，今天的判决是一大胜利。他们抱怨现有法律过度干涉。

德国在2015年新增刑法第217条，规定任何人若提供他人协助自杀的专业服务，不论是否收受酬劳，都会受到惩罚。违反此法的专业人员可能面临罚款，以及最长3年有期徒刑。

这项条文主旨在于禁止专门支持想自杀病患的社团，却同时也让医护人员开立终结性命药物会被起诉。

此条文导致部分德国病患转而寻求家人或挚爱协助，有些人还从国外取得终结性命药物。

宪法法院今天的裁决，在人口快速老化的德国备受关注。目前德国天主教与新教教会影响力依然庞大，然而民调显示，有愈来愈多民众支持医师辅助自杀。

但不只天主教会反对修改第217条，德国医学会（German Medical Association）也反对合法化医师辅助自杀。

德国医学会前会长蒙哥马利（Frank Ulrich Montgomery）去年警告，如果准许医师开立终结性命的鸡尾酒药物，可能会进一步使安乐死（euthanasia）合法化，也就是医师采取注射致命药物等方式，主动终结病患性命。

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