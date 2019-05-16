（法新社坎城16日电） 近眺海港、宽敞明亮，幼儿或嬉戏、或在阴凉处小憩，这里是世界三大影展之一坎城影展首度办理的日托中心「红气球」（Le Ballon Rouge），也是3名业界年轻妈妈的心血结晶。

幼儿一向是国际电影盛会「稀客」，主办单位并不特别为有小孩的影人着想。

美国日舞影展（Sundance Film Festival）去年开全球先例，为影展小贵宾设立「游戏和休息室」，发起团体是当地的「影界妈妈」（Moms-in-Film）。

不让日舞影展专美于前，坎城影展的「红气球」日托中心有3名保母、一名护士和两名志工协力照顾小小孩，和他们一起唱歌、着色、画画，并为他们料理午餐。受影展官方邀请的来宾可为孩子预约日托服务，服务时间是早上10点至晚上6点，一日8小时收费仅50欧元。

催生「红气球」的是3名在工作和家庭间疲于奔命的电影产业界妈妈。数月前，就在互吐苦水、分享如何在职涯发展和家庭生活间取得平衡时，她们毅然决定成立「影展养育」社群（Parenting at Film Festivals），为打造影展亲子友善环境挺身而出。

来自澳洲的选片人凯莉（Michelle Carey）是创立「影展养育」的其中一名妈妈。她说，去年参加坎城影展时，她必须抓空档冲回活动场地附近的旅馆，只为了喂食还是婴儿的儿子，既麻烦又不切实际。而她并非唯一有类似困扰的妈妈。

凯莉告诉法新社，在集结更多志同道合的业界家长和友人，并与影展主办单位多方交涉后，「影展养育」社群的3位创始人妈妈4月即成功让计画付诸实行：日托中心的硬体设施由坎城电影市场展拨款赞助，照护费用则透过群众募资筹足，总计有超过12家公司和机构出钱相挺。

首度参加坎城影展的美国影人葛瑞夫兹（Gail Greaves）说，她本来想为自己的两岁女儿找专属保母，但每小时20至30欧元的费用令她难以下手，直到她在网路上发现「红气球」。

「这真令人惊喜！不但应有尽有，还有可以一起玩的小朋友。」

「要成事，就非得女人团结出手不可。」（译者：陈韵聿/核稿：刘淑琴）

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