此内容发布于2019年5月21日 上午5:05

（法新社东京21日电） 东京警方推出一款用来吓阻电车痴汉伸出狼爪的手机应用程式（App），已成为日本热门话题。日本都市通勤时间电车拥挤，衍生女性长期饱受性骚扰问题。

一名日本警官表示，这个App已经被下载超过23万7000次，这个纪录对公家单位推出的App来说，是「非比寻常的高」。

人们遇到性骚扰事件时，只要开启东京都警视厅开发的一款App「数位警察」（Digi Police），手机会发出最大音量的「请住手」来吓阻痴汉，或是以全屏萤幕的求救字样显示「有痴汉，请帮我」。

警方告诉法新社：「归功于它大受欢迎，下载次数每月约增加一万次。」

警方表示，有些受害者在当下情境因惊吓过度喊不出声，但若是透过这个App显示求救讯息，「尽管受害者不发出声音，也能让周遭的人意识到有人需要帮助」。

根据东京都警视厅统计，2017年东京电车和地铁车厢内，通报近900件性骚扰案件。

警方指出：「这个数字只是冰山一角。」许多受害者选择默不吭声，没有出面揭发。

伸狼爪的痴汉将面临6个月有期徒刑，或遭罚高达50万日圆（约新台币14万3000元）罚金。若是使用暴力或威胁，可判处高达10年徒刑。

东京都警视厅于2017年低调推出免费的「数位警察」（Digi Police）App，希望协助遏阻可能发生的痴汉行为。（译者：吴升鸿/核稿：刘学源）

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