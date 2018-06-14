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此内容发布于2018年6月14日 上午8:50 最后更新 - 2018年6月14日 -08:50

（法新社东京14日电） 东方乐园公司今天表示，东京迪士尼海洋乐园将耗资2500亿日圆（约23亿美元）整修，并增辟一处根据广受欢迎的动画片「冰雪奇缘」（Frozen）所设计的新园区。

经营东京迪士尼海洋乐园（Tokyo DisneySea）和毗邻的东京迪士尼乐园（Tokyo Disneyland）与饭店的东方乐园公司（Oriental Land）表示，前述整修计划将是东京迪士尼海洋乐园成立35年以来的最大手笔扩建计划。

这项计画将新增多处复制电影场景的设施，包括「冰雪奇缘」的艾伦戴尔王国（Kingdom of Arendelle）、「魔发奇缘」（Tangled）女主角乐佩（Rapunzel）居住的高塔，以及小飞侠彼得潘（Peter Pan）和友人居住的梦幻岛（Neverland）。另外还将增建拥有475间客房的全新饭店。

自1983年开张以来不断吸引庞大人潮的东京迪士尼乐园正在进行重大升级计划，以增加吸引游客的新设施。

由东京迪士尼海洋乐园和东京迪士尼乐园组成的东京迪士尼度假区（Tokyo Disney Resort），每年吸引3000多万人次造访，且预料会继续成长，因为日本正致力促进观光，希望在2020年前达到4000万人次的目标。日本将在2020年主办东京奥运。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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