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此内容发布于2018年3月15日 上午3:50 最后更新 - 2018年3月15日 -03:50

（法新社雪梨15日电） 维权团体表示，澳洲本周主办东南亚国家协会（ASEAN）特别峰会时，必须避免与「独裁者共舞」，且应该将人权视为重要议题。

澳洲总理滕博尔（Malcolm Turnbull）明天起将欢迎10个东协政府或国家领袖中的9人造访雪梨，其中包括柬埔寨总理洪森（Hun Sen）和缅甸领导人翁山苏姬。

但菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）表示因国内有更迫切的要务，将不会参加这次峰会。杜特蒂因大规模的血腥扫毒行动，造成数千人死亡，饱受国际社会谴责。

去年在日内瓦举行的联合国人权理事会会议中，杜特蒂的强硬手段引来若干国家关切，澳洲也是其中一员。

人权观察（Human Rights Watch）澳洲分部主管皮尔逊（Elaine Pearson）说：「闭眼睛装作什么都看不见，希望更紧密的贸易和安全关系能神奇地将侵犯人权政府变成尊重人权的政府，根本是天方夜谭。」

「东协峰会不应该只是个与独裁者共舞的机会，而是对他们侵犯区域人权的骇人听闻罪行，公开挞伐的机会。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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