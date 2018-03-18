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此内容发布于2018年3月18日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月18日 -07:20

（法新社雪梨18日电） 澳洲和邻近的东南亚国家协会（ASEAN）国家在今天结束的高峰会上，承诺强化防御关系，并强调在有主权争端的南海维持非军事化的重要性。会中主要还讨论「复杂的」洛兴雅危机。

东协国家领袖在雪梨举行为期3天的高峰会，会中还同意更紧密合作，以对抗暴力极端主义和激进化的威胁。

仅管峰会最终公报提到，与会国家决心「保护自身人民的人权」，但有关成员国缅甸对待穆斯林少数民族洛兴雅（Rohingya）的方式，公报却未予以谴责。

自从缅甸当局6个月前对若开邦（Rakhine）的洛兴雅族群发动残酷的镇压行动，近70万洛兴雅难民逃亡到孟加拉。联合国称这是「种族清洗」行动，但缅甸实际领导人翁山苏姬却强烈否认指控。她也出席这次的雪梨峰会。

澳洲总理滕博尔（Malcolm Turnbull）在峰会闭幕记者会上表示：「我们今天花了相当长时间讨论若开邦的情况。翁山苏姬以全面角度对此发言，她也花了一段长时间阐述。」

滕博尔还说：「这是非常复杂的问题…每个人都试图终结因冲突事件而起的苦难。」

新加坡总理李显龙也表示，洛兴雅危机是「所有东协国家都关心的事，但东协不能够介入强迫产生一个结果。」

另一方面，南海紧张情势仍是区域领袖一大忧虑。中国不顾其他宣称也享有南海主权的国家反对，持续在南海建造人工岛，这些岛还能设置军事设备。

在未点名北京的情况下，澳洲和东协重申：「有必要维持和促进区域的和平、稳定、军事安全和海空交通自由。」

出席锋会的领袖还表示，他们想见到「针对有效的南海行为准则达成初步结论」。滕博尔说：「我们将信守承诺，在区域遵循有规则的秩序和国际法，包括在南海。」

在中国展现军事力量同时，与会领袖也承诺加强「防御合作的深度和广度」。他们还对朝鲜半岛紧张情势加剧表达「严重关切」。

昨天峰会第2天讨论反恐事务。由于越来越多人担忧，计画进行攻击的恐怖分子利用所谓「暗网」（dark web）的加密传讯应用程式，与会领袖同意合作对抗极端主义行为。

马来西亚首相纳吉（Najib Razak）还指出，流离失所的洛兴雅难民有可能构成新的安全威胁，因为绝望的人更容易变得激进。（译者：张正芊/核稿：徐崇哲）

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