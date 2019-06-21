此内容发布于2019年6月22日 上午1:35

（法新社曼谷22日电） 东南亚国家领导人今天齐聚曼谷，决心推动全球最大商业协议「区域全面经济伙伴协定」（RCEP），美中贸易战此时正打得如火如荼，为这些国家出口导向型经济的前景蒙上阴影。

由泰国主持、为期两天的东南亚国家协会（ASEAN）峰会也料将讨论南海争议、缅甸迫害穆斯林少数族裔洛兴雅人（Rohingya）及海洋塑胶污染等议题。

不过贸易议题仍将成为这场峰会的核心，东协领导人亟欲加快脚步，签署涵盖区域占全球约一半人口的RCEP。

RCEP成员国包括10个东协经济体，加上中国、印度、日本、南韩、澳洲和纽西兰。

这项协议被视为中国拟定亚太贸易规则的机制，有与美国昔日推动的跨太平洋伙伴协定（TPP）较劲意味。

然而美国总统川普当选后不久，便宣布退出原应为全球最大贸易协议的TPP，并抨击TPP是美国「就业机会的杀手」。

尽管美中两个全球最大经济体互课报复性关税，促使若干制造商从中国移往较安全的东协枢纽，经济学家仍认为全球经济成长前景黯淡。

泰国政府发言人维拉春（Werachon Sukhondhapatipak）告诉记者，在这背景下，「RCEP是增加贸易量的关键」。

菲律宾通讯暨作业部长安达那（Martin Andanar）说：「愈快落实（RCEP）愈好。」

安达那说：「自由贸易肯定是我们这个区域所需要的。」他还说，美中贸易争端已让「整个世界感冒了」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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