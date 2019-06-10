此内容发布于2019年6月10日 上午5:50

（法新社纽约9日电） 美国剧场界最高荣誉东尼奖今天在纽约举行第73届颁奖典礼，最大赢家为获14项提名、获颁最佳音乐剧等8奖的音乐剧「冥界」（Hadestown）。

「冥界」改编自希腊神话，诗人和歌手奥菲斯（Orpheus）闯冥府拯救被毒蛇咬死的爱妻尤莉蒂斯（Eurydice）的故事。「冥界」以美国1930年代大萧条（The Great Depression）为时代背景，音乐风格以爵士和民谣为主。

「冥界」的音乐、歌词和剧本由38岁的美国歌手、作曲家和剧作家密契尔（Anais Mitchell）一手包办，并经历数阶段演化：自2006－2007年的无舞蹈版本、2010年发行概念专辑，到2016年纽约外百老汇（Off-Broadway），2019年登上百老汇舞台。

制作人艾萨克斯（Mara Isaacs）领奖时说：「如果要赋予『冥界』任何含义的话，那就是改变是可能的。在黑暗时代，春天仍会再临。」

获得9项提名的话剧「摆渡人」（The Ferryman）抱走最佳话剧等4奖。

2017年在伦敦首演的「摆渡人」将故事场景设在1981年的北爱尔兰，叙述一名前爱尔兰共和军（IRA）成员其家人在北爱乡村度过的一天。此剧票房和评论反应俱佳。

「摆渡人」为英国剧作家巴特华斯（Jez Butterworth）的作品，由英国知名电影导演山姆曼德斯（Sam Mendes）执导，其代表作包括电影「美国心玫瑰情」（American Beauty）和「非法正义」（Road to Perdition）。

今年东尼奖有一名特别的女性得奖人：史托克（Ali Stroker）成为首位获东尼奖的坐轮椅的演员，她因在经典音乐剧「奥克拉荷马」（Oklahoma!）表现杰出获颁最佳音乐剧女配角奖。

此外，因执导「冥界」获颁最佳音乐剧导演奖的查夫金（Rachel Chavkin）是今年唯一获提名的女性音乐剧导演。

她获奖致词时，针对影剧圈经常遭人诟病，忽视女性和少数族群贡献时表示：「有好多女性已准备好，好多有色演员已准备好。」

「问题不在他们是否已准备好，而在于该有能力想像世界可以如何不同的产业，竟缺乏想像力。」（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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