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此内容发布于2018年2月28日 上午7:20 最后更新 - 2018年2月28日 -07:20

（法新社巴黎28日电） 北极四周气温反常上升创新高，使欧洲笼罩在一阵极地南下的寒气中，连地中海上气候向来和煦宜人的科西嘉岛（Corsica）与卡布里岛（Capri）都降下皑皑白雪。

西班牙料将迎来更多降雪，加泰隆尼亚地区的校车服务也遭取消。西属加纳利群岛（Canary Islands）受到强风吹袭，学校已经停课。

英国小报形容这波寒潮为「东方怪兽」（The Beast from the East），荷兰称它称为「西伯利亚之熊」（Siberian bear），瑞典媒体则使用「雪炮」（snow cannon）一词。

伦敦昨天已迎来大雪，而英国气象局（Met Office）预报也指出，吹积雪可能将造成部分乡村地区断电、断话数天。

英国航空公司（British Airways）约取消了60班伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）起降航班。

义大利许多学校和托育中心原定将在3月4日周末大选后一周停课，如今又因大雪停课，使家长们大为惊骇。

义大利民众也对各地的列车停驶问题日益不满。由于义大利铁道并无装设除冰装置，铁路当局只能仰赖人工清除冰雪。（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

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