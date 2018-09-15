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此内容发布于2018年9月15日 上午7:05 最后更新 - 2018年9月15日 -07:05

（法新社俄罗斯克拉克半岛15日电） 俄罗斯历来规模最大演习的参演部队，今天在日本海进行操练，而无视日本方面对俄国在此地区从事军力扩建的忧心。

这是俄军代号为「东方━2018」（Vostok－18）演习的课目之一，这项演习11日在俄国东部展开，将进行到17日。

演习出动了将近30万部队、3万6000部车辆和80艘战舰，同时在西伯利亚东部以及远东的滨海边区进行，并邀请中国派军参演。

演习部队今天在战机和火炮支援下，模拟陆战队攻占滨海边区（Primorye）一座半岛上克拉克（Klerk）训练场的海岸线地区。

俄军科瓦连科（Dmitry Kovalenko）少将告诉记者：「这次演习特别的地方在于，同时出动了陆战队、空军、太平洋舰队的战舰、火炮、工兵和其他特种部队。」

日本已表示，对罗斯在此地区、尤其是千岛群岛扩建军力感到忧心。日本宣称拥有千岛群岛4个岛屿的主权，而此领土争端始于二战结束之后，也因此日、俄2国从未签定和平条约。

俄国总统蒲亭13日视察演习时承诺，将「进一步强化」武装部队，并为其配备「最新一代的武器和技术装备」。此时俄国与美国及欧盟的关系正日益紧张。（译者：张佑之）

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