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此内容发布于2018年3月18日 上午7:05 最后更新 - 2018年3月18日 -07:05

（法新社阿夫林18日电） 法新社记者现场报导，土耳其部队和结盟反抗军经过两个月的陆空猛烈攻势，今天已控制叙利亚西北部库德族居多数的城市阿夫林（Afrin）。

法新社记者在阿夫林的每个区都看到安卡拉支持的叙利亚阿拉伯战士和土耳其士兵。

建筑物上升起土耳其和叙利亚反抗团体旗帜。

两辆土耳其坦克停在一栋官方建筑外，士兵并对空鸣枪庆祝。

士兵在市中心清雷，时而听见爆炸声，数十平民离开市中心。

没有亲土耳其部队与库德族民兵团体人民保卫军（YPG）进一步冲突的迹象。在今天之前，阿夫林一直由人民保卫军控制。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）稍早说，土耳其支持的叙利亚反抗军已「完全」控制阿夫林市中心。

土耳其1月20日挥军进入叙利亚的阿夫林地区，发起陆空攻势，打击叙北的库德族，目标在将人民保卫军逐出。

艾尔段表示，「大批」库德族战士「夹着尾巴逃离」。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，随着战事加剧，不到3天有20多万平民逃离阿夫林，数十人丧生。

这个总部在英国的观察组织表示，超过1500名库德族战士在战火中丧生。

叙北的人民保卫军向来接受美国援助武器，因长期争取独立，原本和大马士革政府属敌对关系，然而美国对土耳其挥军阿夫林袖手旁观，共同的敌人和共同的利益，使库德族与大马士革政府结盟。（译者：陈政一）

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