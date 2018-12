两年前涉嫌性侵少年 凯文史贝西元月出庭

(法新社纽约24日电) 美国演员凯文史贝西(Kevin Spacey)涉嫌于2016年7月在餐厅内性侵一名少年,检察官今天表示将以重罪起诉史贝西,这名曾获奥斯卡殊荣的演技派男星预计明年元月出庭。

麻萨诸塞州鳕角地区(Cape Cod)检察官指出,史贝西遭控犯下一项猥亵施暴伤害罪,将于明年1月7日到麻州南特基岛(Nantucket)地方法院出庭应讯。

检察官并未透露这起事件的受害人身分,但前波士顿新闻主播恩鲁(Heather Unruh)去年在记者会上表示,警方正在调查她儿子对史贝西的指控。

恩鲁告诉记者,史贝西2016年7月深夜在南特基岛不停灌她儿子酒后性侵。而麻州的合法饮酒年龄为21岁。

恩鲁当时形容她年仅18岁的儿子是个「追星族、异性恋」,而「史贝西不断用酒灌他,等他醉了再伸咸猪手性侵」。

恩鲁说:「史贝西把手伸入我儿子的裤裆里,抓住他的生殖器。」她酒醉的儿子顿时惊慌失措。

史贝西离座去厕所一下时,恩鲁的儿子据称逃到祖母家,告诉亲人事发经过。

史贝西原本被视为当代最优秀演员之一,他的演艺生涯因美国和英国十几名男性指控他做出�u矩行为而跌落谷底。

而首位向外界揭露史贝西行为不端的是男演员安东尼瑞普(Anthony Rapp)。他表示史贝西曾在1986年性侵他,而当时他才14岁。史贝西对此向安东尼瑞普致歉,并称已不记得这起事件,接着其他性骚扰指控连环爆,史贝西则保持沉默。

但相关指控已重挫史贝西的演艺事业,他在名导雷利史考特(Ridley Scott)执导的「金钱世界」(All the Money in the World)戏份全被删光,影音串流平台网飞(Netflix)叫好叫座的「纸牌屋」(House of Cards)也快刀斩乱麻,宣布不再与他合作。

继多名女性指控性侵而身败名裂的美国知名制片哈维温斯坦(Harvey Weinstein)后,史贝西是连串性侵指控中最备受关注的人物之一,而全球政坛、金融界及演艺圈的男性权势人物,也因接连爆出性丑闻而纷纷落马。

Netflix拒对史贝西遭起诉一事置评。

