两年前涉嫌性侵少年 凯文史贝西元月出庭

（法新社纽约24日电） 美国演员凯文史贝西（Kevin Spacey）涉嫌于2016年7月在餐厅内性侵一名少年，检察官今天表示将以重罪起诉史贝西，这名曾获奥斯卡殊荣的演技派男星预计明年元月出庭。

麻萨诸塞州鳕角地区（Cape Cod）检察官指出，史贝西遭控犯下一项猥亵施暴伤害罪，将于明年1月7日到麻州南特基岛（Nantucket）地方法院出庭应讯。

检察官并未透露这起事件的受害人身分，但前波士顿新闻主播恩鲁（Heather Unruh）去年在记者会上表示，警方正在调查她儿子对史贝西的指控。

恩鲁告诉记者，史贝西2016年7月深夜在南特基岛不停灌她儿子酒后性侵。而麻州的合法饮酒年龄为21岁。

恩鲁当时形容她年仅18岁的儿子是个「追星族、异性恋」，而「史贝西不断用酒灌他，等他醉了再伸咸猪手性侵」。

恩鲁说：「史贝西把手伸入我儿子的裤裆里，抓住他的生殖器。」她酒醉的儿子顿时惊慌失措。

史贝西离座去厕所一下时，恩鲁的儿子据称逃到祖母家，告诉亲人事发经过。

史贝西原本被视为当代最优秀演员之一，他的演艺生涯因美国和英国十几名男性指控他做出�u矩行为而跌落谷底。

而首位向外界揭露史贝西行为不端的是男演员安东尼瑞普（Anthony Rapp）。他表示史贝西曾在1986年性侵他，而当时他才14岁。史贝西对此向安东尼瑞普致歉，并称已不记得这起事件，接着其他性骚扰指控连环爆，史贝西则保持沉默。

但相关指控已重挫史贝西的演艺事业，他在名导雷利史考特（Ridley Scott）执导的「金钱世界」（All the Money in the World）戏份全被删光，影音串流平台网飞（Netflix）叫好叫座的「纸牌屋」（House of Cards）也快刀斩乱麻，宣布不再与他合作。

继多名女性指控性侵而身败名裂的美国知名制片哈维温斯坦（Harvey Weinstein）后，史贝西是连串性侵指控中最备受关注的人物之一，而全球政坛、金融界及演艺圈的男性权势人物，也因接连爆出性丑闻而纷纷落马。

Netflix拒对史贝西遭起诉一事置评。

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