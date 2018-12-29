两被捕移民孩童死亡　川普怪罪民主党

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天将两个遭拘押的移民孩童死亡归咎在野的民主党，因为他要求在边界筑墙而导致政府陷入局部关闭局面进入第2周之际，这番话势必升高朝野紧张情势。

川普推文说：「任何孩童或其他人在边界丧命，全都要怪民主党和他们可悲的移民政策，那使得人们以为他们可以非法进入我国而长途跋涉。他们不能进来。如果我们有一道墙，他们根本就不会尝试了。」

这两名死亡的孩童是瓜地马拉人，年仅7岁和8岁，他们随着亲人非法越过边界进入美国，遭到美国边界巡防队（US Border Patrol）拘押。

川普今天稍早才推文说，边界筑墙经费造成的预算僵局已导致政府局部关闭进入第8天，下一步要看民主党怎么做。但他这则新推文语气转趋强硬。

他说：「我在白宫等着民主党人过来，就边界安全问题达成协议。」

不过，国会议员大都已返乡过节，他们持续保持低调，没有明显迹象显示会很快有任何突破。

美国国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）表示，过去两个月边界巡防队在西南部边界逮捕了13万9817人，远高于去年同期的7万4946人。她指出，其中超过6万8500人是「家人同行」，另有近1万4000人是无人陪伴的孩童，这已使得相关处理机制濒临极限。

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