下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月7日 上午7:20 最后更新 - 2018年6月7日 -07:20

（法新社首尔7日电） 北韩领导人金正恩与美国总统川普的高峰会谈下周将在新加坡登场，南韩今天表示，正和平壤、华府进行三方讨论，希望就韩战正式结束问题及早达成共识。

川普和北韩高阶特使见面后表示，「我们谈及终结韩战」，「这在历史上非常重要，不过再看看吧」。

南韩外交部今天表示，正就终结数十年来迟未落幕的韩战问题进行三方讨论，但未透露进一步详情。

南韩外交部发言人鲁圭德（Noh Kyu-duk）对媒体表示：「（我国）政府会继续密切参与南北韩和美国之间的三方讨论，以尽快宣告韩战结束。」

鲁圭德表示，南韩下周会在新加坡设置新闻中心供南韩与外国媒体使用。这导致南韩总统文在寅可能在川金会期间飞往新加坡的揣测更加甚嚣尘上。

不过青瓦台一名高阶官员对南韩联合新闻通讯社表示，在川普表示下周的川金会可能只是他和金正恩进行数度会谈的第一场接触后，两韩和美国下周在新加坡举行三国峰会的机率显得微乎其微。

这名官员表示：「我们最初表示必须宣告韩战结束，是假设12日的川金会是『一次性的高峰会』，但以目前情势来看，没有理由需要躁进。」（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line