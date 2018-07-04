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此内容发布于2018年7月4日 上午11:50 最后更新 - 2018年7月4日 -11:50

（法新社首尔4日电） 南北两韩今天在平壤举行篮球友谊赛，这是南北韩最新的体育外交活动。

为了今天和明天4场友谊赛，南韩50名男性和女性运动员昨天抵达北韩首都平壤。这是4月两韩峰会商定的计画。

南韩代表团由统一部长官赵明均（Cho Myoung-gyon）领军，这是自北韩领导人金正恩和美国总统川普6月在新加坡举行历史性峰会后，南韩官员首次访问北韩。

赵明均这次平壤行将与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）访问北韩时间重叠。蓬佩奥预定5-7日出访平壤，将针对川金会达成的北韩非核化协议，进行后续协商。

南韩统一部表示，不清楚赵明均是否会与金正恩或蓬佩奥会面。

今天两场女子和男子「混合」赛，每队皆由南北韩球员共同组成。

采访团表示，赵明均和北韩和平统一委员会委员长李善权（Ri Son Gwon）观赏约下午3时30分（台湾时间下午2时30分）开打的女子赛事。比赛在能容纳1万2000人的柳京郑周永体育馆（Ryugyong Chung Ju-Yung Gymnasium）举行。

他们进一步表示，篮球是金正恩喜爱的体育项目，但他至今并未现身。

北韩2月派出高阶代表团赴南韩平昌参与冬季奥运会后，体育合作协助促成两韩外交解冻。严格来说，两韩目前仍处于战争状态。

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