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此内容发布于2018年3月16日 上午1:20 最后更新 - 2018年3月16日 -01:20

（法新社首尔16日电） 南韩联合新闻通讯社今天报导，随着与北韩的外交关系融冰，南韩与美国将会缩减年度联合军事的规模与长度。

每年春天举行的代号「关键决断」（Key Resolve）及「鹞鹰」（Foal Eagle）联合军事演习，往往激怒拥有核武的北韩。北韩经常谴责军演是在为侵略做准备，并以挑衅方式还治其人，升高紧张情势。

不过两韩及美国现在都为奥运带来的大和解而持续努力。南韩宣布正规划下个月举行南北韩高峰会，美国总统川普则表示将在5月底与北韩领导人金正恩见面。

为了避免影响上个月的平昌冬季奥运，联合演习宣告延期。但根据南韩总统府高阶官员表示，金正恩上周告诉来访的南韩特使团，如果军演续办，他能够「理解」。

韩联社引述一名军方消息来源指出，数万人部队参与的「鹞鹰」野战演习将在4月初举行，但长度从原本2 个月砍半为1个月。

韩联社报导，过去情势升温时，经常部署在朝鲜半岛附近的美国战略武器，包括B-1B轰炸机、航空母舰打击群，这次将不会参加演习。

报导指出，使用电脑模拟的联合指挥所演习「关键决断」将会在下周展开。

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