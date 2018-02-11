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此内容发布于2018年2月11日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月11日 -23:50

（法新社罗马11日电） 北韩在本届冬季奥运施展魅力攻势，是否带来之后南北韩关系持续修好？美国国防部长马提斯（Jim Mattis）对此持保留态度，「现在说这个还太早」。

马提斯今天展开欧洲行的第一站，在前往义大利首都罗马的飞机上对记者表示，「冬奥结束之后是否延续这个态势，显然现在说这个还太早。」

马提斯说：「在这段期间，他（北韩领导人金正恩）举办了一场凸显弹道飞弹的阅兵。」

「对于他一再指责为美国傀儡的南韩，假如真是要释出善意的话，举办阅兵的时间点就非常奇怪。」马提斯访问完义大利之后，接着将前往比利时首都布鲁塞尔、德国慕尼黑。

北韩历经数个月拖延才宣布参加本届平昌冬奥，之后这场冬季奥运会已经成为一场万众瞩目的朝鲜半岛和解大戏。

南韩总统文在寅今天与金正恩胞妹金与正坐在一起，在首尔欣赏北韩艺术团演出。这次到访的北韩代表团里除了有名义元首金永南，还有数百名女子啦啦队员。

马提斯也怀疑，南北韩在运动场上的大和解会破坏美国与南韩之间的关系。他说：「我知道人们正在观察，南韩与美国之间是否出现裂痕。根本没有所谓的裂痕。」

马提斯13日将在罗马与其他13国的国防部长开会，商讨美国领导的盟军如何继续对抗伊拉克与叙利亚境内的伊斯兰国组织（IS）。马提斯今天说：「作战还没结束。」

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