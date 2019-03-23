此内容发布于2019年3月23日 下午11:05

（法新社巴黎23日电） 法国「黄背心」反政府示威进入第19周，警方今天在首都巴黎朝抗议群众发射催泪瓦斯，其他城市也爆发多起冲突。

内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）说，超过4万人在全国各地示威，巴黎则有5000人走上街头。活动主办单位估计，全国抗议人数远超过这个数字，有12万7200多人参与示威。

上周抗议期间，香榭丽舍大道（Champs-Elysees）商家惨遭洗劫与恶意破坏，这周骚乱情况虽不如上周，却是当局首度在巴黎动员约6000名安全部队，还有装甲车和水炮支援警察。

巴黎今天的示威活动大致平和，但到了下午，警方在史特拉斯堡大道（Boulevard de Strasbourg）附近朝示威群众发射催泪瓦斯。

卡斯塔纳表示，全国共有172人被拘留，还有数以百计遭警方讯问或罚款。

当局矢言对暴力行为零容忍，并首度在巴黎西区大范围取缔抗议群众，包括上周六被数百名黑衣滋事者洗劫破坏的香榭丽舍大道。

今天巴黎游行活动最后在圣心堂（Sacre-Coeur）划下句点，仅有零星事件发生。

法国其他城市也爆发冲突，包括北部城市里尔（Lille）、里昂 （Lyon）、南特（Nantes）、土鲁斯（Toulouse）、蒙贝列（Montpellier）和尼斯（Nice）。中国国家主席习近平来访时，将在尼斯与马克宏会面。

黄背心示威始于去年11月间，从一开始的反对燃料税调涨，演变成反政府及总统马克宏示威，尽管后来政府宣布燃料税冻涨，但抗议活动仍在每周末持续上演。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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