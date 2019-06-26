此内容发布于2019年6月26日 上午7:20

（法新社德黑兰26日电） 美国与伊朗紧张情势升温之际，伊朗国营媒体今天报导，总统罗哈尼表示，伊朗从来不想与美国发生战争，但他说若美国遵守2015年敲定的核子协议，中东地区早就朝向正面发展。

「伊朗通讯社」（IRNA）引述罗哈尼（Hassan Rouhani）所说：「伊朗没有兴趣增加中东地区的紧张情势，且从来无意跟任何国家发生战争，包括美国。」

伊朗上周击落一架美军无人侦察机后，两国展开激烈言辞交锋之际，罗哈尼与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）通电话联系。

罗哈尼告诉马克宏：「我们向来致力于区域和平和稳定，并会在这方面努力不懈。」

美国总统川普日前表示，他在最后一刻取消对伊朗展开报复空袭，并驳斥德黑兰当局指称，被击落的美军无人侦察机飞入伊朗领空。

但川普本周加强施压力道，宣布制裁伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）与其他高阶官员。

对于当前中东紧张情势，罗哈尼则是归咎美国，并说若华府遵守核子协议，「我们早就目睹中东地区的正面发展」。

伊朗在5月宣布，停止履行2015年与6大国家签署核协议中的两项承诺，并给予其他支持这项协议的国家两个月时间，协助伊朗免受美国的制裁。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram