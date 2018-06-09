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此内容发布于2018年6月9日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月9日 -08:20

（法新社青岛9日电） 中国国家主席习近平今晚为2天的区域安全峰会主持开幕式，出席会议国家包括俄罗斯、伊朗和中国其他盟邦。此时因贸易问题以及美国退出伊朗核子协议，而致与会各国对美紧张关系升高。

相关国家领袖昨天纷纷抵达青岛，出席第18届年度上海合作组织（Shanghai Cooperation Organisation）峰会，街上满是防弹车。此区域安全组织由中俄主导。

除中俄外，上合组织会员国还包括4个前苏联中亚共和国、巴基斯坦和印度。伊朗则是观察员。

中国当局为各国元首清空道路，包括俄国总统蒲亭和伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）。

巴基斯坦总统胡笙（Mamnoon Hussain）和印度总理莫迪（Narendra Modi）也将出席峰会。

根据官方时程，习近平今晚将在开幕宴会发表演说。

美国空军战争学院（US Air War College）国际安全研究教授墨菲（Dawn Murphy）表示，美国退出伊朗核协议后，「上合组织各国可能会给伊朗会员身分，以展现（对伊朗）及核协议的支持」。

墨菲表示，美国总统川普的民族主义式「美国优先」政策使「反全球化高涨，并使全球多边经济制度承受到压力」，因此贸易、投资与合作发展也将成为峰会主题。

她并说，由于中国争取各国参与一带一路全球基础建设计画，上合组织国家也可能商讨设立共同自由贸易区的可能性。

中国公安部国际合作局局长廖进荣则表示，会中也将谈及区域安全议题，因为恐怖主义是上合组织面临的最重大安全挑战。（译者：蔡佳伶/核稿：张佑之）

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