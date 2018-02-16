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此内容发布于2018年2月16日 下午6:20 最后更新 - 2018年2月16日 -18:20

（法新社华盛顿16日电） 美国商务部声称，全球钢铝供应过剩问题威胁国安，为求应对，今天建议对中国、俄罗斯等国家和地区课徵高额关税。

这项举动给了美国总统川普高举「美国优先」贸易政策大旗，公开发起打击的机会，但也使遭针对国家更可能报复，并肯定加剧外界对贸易战的担忧。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在上月呈交川普且今天公开的两份报告中，列出一系列可能措施，其中包括对全球进口钢材徵收至少24%关税，与对中国、香港、俄罗斯、越南及委内瑞拉进口的铝材课类似关税。

其他选项，则将对进口钢铝施予更高关税或限额。

罗斯向记者表示，主要问题在于，廉价进口货是否造成国内生产不可行，并从而削弱美国国家安全。

他说：「我已确定，的确如此。」

罗斯表示，美国传统反倾销和反补贴措施，未能解决市场供过于求的问题，尤其是中国产品，因为「无论有无经额外加工，惯犯都可透过他国转运，规避命令」。

罗斯说，川普若决定有所作为，将可在4月中旬前选定措施。他也承认，任何美国行动都可能受到世界贸易组织（WTO）出口国挑战。

美国长久以来关注中国生产过剩问题，但难得以国安、国防等角度包装上述建议的钢铝制裁。

美国前总统欧巴马的政府也曾企图解决这个问题，但聚焦对中贸易谈判，而非惩罚措施。

这次的提议措施，将可能伤害中国以外国家更深。中国是全球最大钢铁生产国，但只供应不到1%的美国进口钢，更仅对外销售10%国产锻铝合金。（译者：陈乃瑜/核稿：卢映孜）

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