（法新社台北30日电） 中共70年前创立中华人民共和国，从此改变台湾历史。70年后的今日，北京即将大肆庆祝十一国庆，台湾人却普遍无感，并越来越自认和中国大陆明确不同。

台湾至今仍是中共高层领导人的痛处。他们视台湾为中国领土缺少的一块，终有一天必须收回让国土完整，无论2400万台湾人民意愿为何。

但对16岁的多丽斯・郑（Doris Cheng，译音）这类台湾年轻世代而言，视台湾为中国一部分的想法，令他们嫌恶。

她和朋友在台北自由广场练习嘻哈舞蹈动作，趁休息时接受访问表示：「台湾是一个国家，有自主权、政府、自己的人民和领土。」

她的18岁舞友大一学生史黛芬妮・傅（Stephanie Fu）也同意。她说：「我想我们自认是台湾人很正常，毕竟我们不是在中国出生，没有归属中国的感觉。文化上我们可能和中国人相似，但仍有差别。」

当记者请她形容台湾和中国的不同，她回答：「我觉得是言论自由。他们不像我们对于一些议题能够自由表达意见，尤其是关于政治的事。」

中国共产党从未统治过台湾。历史上中国大陆的政府只在名义上统治台湾一小段时期。

然而，中国国家主席习近平并不隐藏他想见到台湾回归中国的意图。他在1月的演说中称台湾并入中国是「无可避免」，且这个「问题」不应留待下一代解决。

不过，北京态度越来越强硬的言论，对于赢得台湾民心并无帮助，毕竟台湾人已经历超过20年的民主体制洗礼。

根据国立政治大学在台湾所做的例行民调，只认同自己是台湾人的民众比例已由1992年的18%飙升到去年的55%，自认是「台湾人和中国人」的比例则维持在40% ，只认同自己是中国人的比例则由1/4暴跌到剩4%。

台湾人认同持续升高，为北京的统一计画带来头痛问题。

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