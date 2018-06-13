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此内容发布于2018年6月13日 上午4:35 最后更新 - 2018年6月13日 -04:35

（法新社香港13日电） 中国电信设备大厂中兴通讯因违反美国贸易制裁，遭美祭出禁售令后，本月稍早与美国商务部达成和解，今天在香港股市恢复交易，股价惨跌41.56%。

美国4月宣布，未来7年禁止美国公司对中兴出售重要的软硬体组件，中兴在香港与深圳交易随之暂停。

美国对中兴祭出禁令，是因中兴违反美国对伊朗和北韩的贸易制裁，却未对该负责的职员采取相关行动。中兴去年因此被罚12亿美元。

中兴4月遭美国下达禁售令后，公司的未来充满不确定性，也成为美国和中国更广泛贸易纠纷的关键议题。

美国宣布禁售令后不久，总统川普表示他正在与中国国家主席习近平协力避免中兴倒闭，还发推文说：「中国流失太多就业机会。已指示商务部要把事情办好。」

美中双方上周达成协议，中兴须缴纳10亿美元罚款，另在托管帐户内存放4亿美元，作为未来罚款之用。

总部位于深圳的中兴也被要求撤换所有董事，并从外部雇用法规专家，并在未来10年内答覆美国商务部的询问。

尽管中兴的未来获得保证，但在香港交易股价仍狂跌41.56%，收14.96港元。在深圳股市跌停10%，收人民币28.18元。

富瑞金融集团香港有限公司分析师李裕生和周德熙在报告中写道：「虽然现在恶梦已经结束了，中兴可能还是需要因应许多改变。我们预料近期会有沈重卖压和波动的股价。」（译者：陈昱婷/核稿：林憬屏）

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