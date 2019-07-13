此内容发布于2019年7月14日 上午12:50

（法新社蒙特娄13日电） 随着中国与加拿大关系在华为财务长孟晚舟在温哥华被拘留后恶化，加国外交部今天表示，中国逮捕另一位加国公民。入狱原因仍不清楚。

发言人表示：「加拿大全球事务部知道有加拿大国民在中国烟台市被捕。」他表示，加拿大官员正提供领事协助，但因为隐私法，无法透露进一步细节。

这起逮捕发生前，加拿大先在温哥华依美国拘捕令逮捕孟晚舟，北京今年稍早关押两名加拿大人。

然而，知悉最新一起逮捕案的知情人士说，没有证据显示这与前外交官康明凯（Michael Kovrig）和顾问史佩弗（Michael Spavor）被捕的案件有关。这两人面临从事间谍活动的指控，而渥太华则称这是「任意执法」，引发外界质疑中国是否以此报复孟晚舟遭捕。

中国也以走私毒品罪判另外两名加拿大人死刑，并停止进口加拿大农产品。

目前不清楚最新逮捕是否跟上周19人因吸毒遭捕一事有关。烟台市西南方的江苏省徐州「英孚」（Education First）语言学校，共有7名教师及9名外籍生落网，当局并未公布国籍。

英国驻北京大使馆昨天说，4位国民在江苏省遭捕，没说是否与吸毒案有关。

总部位于瑞士的英孚在中国营运数所语言学校，本周发布声明承认，在徐州的分校有7名教师涉入毒品案。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题