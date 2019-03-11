此内容发布于2019年3月11日 下午10:35

（法新社巴黎11日电） 波音737 MAX 8客机5个月内先后在印尼和衣索比亚发生空难，中国、印尼、南韩、蒙古纷纷进飞，但欧美则未跟进。

衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）ET302班机昨天由阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）飞往奈洛比（Nairobi），起飞不久即发生不幸，机上157人全数罹难；去年10月底，印尼狮航（Lion Air）同款客机失事，造成189人丧命。

全球目前有约350架737 MAX 8客机在执勤，台湾则还未引进。衣航事件后，若干国家和航空公司选择停飞，其它则在等待坠机调查结果或波音本身可能会发布的指导原则。

停飞737 MAX 8的国家目前包括中国、印尼、南韩、蒙古和新加坡。

但美国、俄罗斯、土耳其、义大利、冰岛、挪威、杜拜、阿曼则继续用737 MAX 8载客。

美国的西南航空（Southwest Airlines）和美国航空（American Airlines）分别有34架和24架737 MAX 8 。美国联邦航空总署（FAA）表示若有任何飞安疑虑，会采取「立即」行动。

另外选择不停飞的还包括：俄罗斯西伯利亚航空（S7 Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）、义大利航空（Air Italy）、冰岛航空（Icelandair）、挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）、杜拜航空（flydubai）、阿曼航空（Oman Air）。

其中西伯利亚航空、土航和阿曼航空都说有与波音保持联系。 冰岛航空说目前不该仓促将衣航、狮航坠机联想在一起，公司立场会依调查结果而有所变动，但目前没有害怕这类机型的理由。

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