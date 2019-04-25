（法新社马来西亚仁嘉隆25日电） 中国塑胶废料禁令实施一年来，从东南亚小型社区遭肮脏的包装纸吞没，到美澳等国工厂的垃圾堆积如山，全球回收业大地震，仍在忙着寻找能把垃圾送走的地方。

中国多年来回收大量全球塑胶废料，加工成能让制造业再利用的材料，但自去年开始，为保护自家环境及空气品质，中国几乎向所有「洋垃圾」关闭大门，许多已开发国家苦于寻找新处所送出垃圾，塑胶废料因而大举转入东南亚，中国本地的一些回收业也开始转移阵地到当地。

马来西亚因有大量华语人口，成中国回收业转战的首选地。官方数据显示，大马去年进口87万吨的塑胶垃圾，是2016年的3倍，这也让离吉隆坡不远的小镇仁嘉隆（Jenjarom）突然涌现大量日夜排出毒烟的塑胶处理工厂。

垃圾处理废气让居民开始抗议，起初不见成效，但持续的施压让政府终于拿出行动，当局开始关闭仁嘉隆非法工厂，并宣布全国性暂时禁令，冻结塑胶进口。纵然约有33%工厂关闭，但社运人士认为，许多回收厂只是默默地转战大马其他地区；仁嘉隆居民则表示，空气品质虽有改善，但一些塑胶堆积场仍在。

在欧、美、澳洲等地，许多这类回收塑胶废料与其他回收品则苦于难觅新的处理场所，得各自面临国内更昂贵的处理成本，有部分地方因累积速度过快，只好采用送至掩埋场等方式解决。

澳洲废弃物管理与资源回收协会（WMRRA）会长蓝姆（Garth Lamb）说：「12个月了，我们仍感受到冲击，但还没找到解决方法。」

但有些地方很快适应新局势，如澳洲南部阿得雷德（Adelaide）一些地方当局营运的回收中心。这些中心以往几乎将所有垃圾送往中国，但现在有高达8成由当地公司处理，其余大多改运至印度。

根据绿色和平组织（Greenpeace）及全球焚化炉替代方案联盟（GAIA）最新报告的数据，中国的塑胶垃圾进口量从2016年每月60万吨骤减为去年的每月3万吨。

受中国塑胶废料禁令冲击最深的马来西亚、泰国及越南等国，纷纷采取措施限制塑胶废料进口，但垃圾只是又转移到还没有开始限制的国家，如印尼及土耳其。

估计仅有9%的塑胶制品最终被被回收，香港的绿色和平组织活动人士连佩怡表示，对塑胶垃圾污染的唯一长期解方，是企业少生产、消费者少用。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram