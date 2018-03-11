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此内容发布于2018年3月11日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月11日 -07:35

（法新社北京11日电） 中国全国人民代表大会今天通过修宪取消国家主席任期限制，领导人习近平确定可以无限期执政，这让他几乎所有大权在握，将可寻求实现将中国转变为经济与军事超级强国的愿景。

毛泽东领导中国共产党建政后实施一人统治，已故领导人邓小平为确保政权稳定，推动集体领导和循序接班的体制，这次修宪将使时代倒退。

尽管网路上出现罕见的批评声浪，这项历史性的修宪案在有如橡皮图章的人大轻松过关，共有2958位代表投下赞成票，仅两票反对，3票弃权，通过取消国家主席只能担任两个5年任期的限制。

在人民大会堂举行的人大会议中，习近平率先起身投票，每位代表投票时，全场都发出掌声。

64岁的习近平自2012年就任中共总书记后持续巩固权力基础。依据宪法规定，他原本必须在2023年卸下国家主席职位，但在修宪取消限制后，他将可终生在位，推动实现他的雄心，在本世纪中让中国成为拥有「世界级」军力的全球经济大国。

中国政治评论家吴强告诉法新社：「我想他在过去5年进行了软性政变，包括让（中共）政治局变得有名无实。他想要避免大权再落入像（前两位国家主席）江泽民和胡锦涛这样的技术官僚手中。」

指控当局在人大期间逼他离开北京的异议人士胡佳表示，这项修宪「不合法」，他并指出，习近平「要求所有的人都遵守宪法，然后利用修宪让自己居于宪法之上。他将宪法当成约束所有官员和人民的终极法律武器。」

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